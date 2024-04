Três suspeitos morrem em confronto com a PM em Guarujá (SP) Entre eles, estava um dos líderes do PCC no litoral

Três suspeitos morreram em um confronto com a Polícia Militar em Guarujá, no litoral de São Paulo. Entre eles, estava um dos líderes do PCC no litoral, Rodrigo Pires dos Santos, conhecido como "danone".