Trio elétrico de Ivete Sangalo tomba e assusta foliões em Salvador Um defeito na mangueira do tanque de gás carbônico também deixou duas pessoas com ferimentos leves

O trio da cantora Ivete Sangalo tombou no meio da multidão e assustou os foliões em Salvador, na Bahia. Antes disso, um defeito na mangueira do tanque de gás carbônico do trio elétrico também deixou duas pessoas com ferimentos leves. O acidente foi durante a apresentação da cantora Gloria Groove e, por pouco, não provocou uma tragédia. A cantora buscou tranquilizar os foliões que acompanhavam sua apresentação na avenida e, devido aos incidentes, a equipe decidiu retirar os convidados de cima do trio por questões de segurança.