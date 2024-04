Trio suspeito de envolvimento na morte de PM e filha tem prisão temporária decretada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O policial militar Anderson de Oliveira e a filha dele, Alycia, foram mortos na frente de uma farmácia, na Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. A mulher do policial estava dentro da farmácia comprando medicamentos quando três suspeitos se aproximaram do comércio. Anderson e a filha estavam dentro do carro e, ao ver o trio, ele saiu do carro com a arma em punho. Um dos assaltantes também estava armado, houve troca de tiros e os disparos atingiram o policial que estava de folga e também a filha dele. Os três suspeitos já foram identificados e tiveram a prisão temporária decretada.