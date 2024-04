Turista brasileiro é preso após agredir funcionário de hotel na Argentina O empresário alega que a vítima entrou no quarto e revistou as malas dele sem autorização

Um turista brasileiro, de 51 anos, foi preso pelas autoridades argentinas, depois de agredir o funcionário de um hotel de luxo no qual estava hospedado na capital argentina. O empresário alega que a vítima entrou no quarto e revistou as malas dele sem autorização, segundo o jornal La Nación. Gustavo, a vítima, denunciou o brasileiro. Ele trabalha há 20 anos no hotel e disse que só entrou no quarto para abastecer a geladeira.