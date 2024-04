Turista morre após cair de falésia no Rio Grande do Norte A amiga da vítima foi levada ao hospital com a ajuda de um helicóptero

Uma turista morreu depois de cair do alto de uma falésia - uma formação rochosa e muito íngreme. Ana Carla dirigia um quadriciclo com uma amiga quando as duas despencaram. Ela morreu na hora. A amiga foi levada ao hospital com a ajuda de um helicóptero.