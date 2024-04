Alto contraste

Atiradores invadiram ensaio de bloco de carnaval e mataram um desafeto no meio da multidão. Patrick, de 26 anos, morreu na hora. Assustadas, as pessoas que estavam no evento correram para se proteger. Uma mulher rolou pelo chão depois de ser atingida. Ela e mais duas crianças, de 10 e 13 anos, que foram baleadas, foram levadas ao hospital.