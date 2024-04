Veja a história a cachorra que escapou de acidente cinematográfico em Minas Gerais

Alto contraste

O Balanço Geral mostrou uma carreta desgovernada que desceu por uma ladeira e bateu em dois carros em Minas Gerais. Um deles foi lançado para dentro de um rio. Ninguém ficou ferido. O que mais chamou a atenção no caso foi a cachorra que correu para fugir do acidente. O Balanço Geral foi até o local do acidente e encontrou a “Cinthia”. Ela é conhecida desde filhote na região e só fica na rua.