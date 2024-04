Veja como está o ex-segurança dos famosos que pesava 400 quilos

Alto contraste

O Balanço Geral acompanha a trajetória do Erikão, o ex-segurança dos famosos, que enfrenta uma batalha contra a balança. Há quase quatro anos, o Erikão pesava 400 quilos e por causa do excesso de peso e dos problemas de saúde precisou de uma cirurgia bariátrica. Um médico se sensibilizou com a história dele e promoveu, não só, todo o acompanhamento como também a cirurgia. Um ano depois do procedimento, Erick já tinha perdido 155 quilos. Veja como ele está hoje!