Veja o momento em que policial é baleado e morto em patrulhamento no litoral paulista

Um policial morreu após ser baleado no rosto ao fazer um patrulhamento preventivo no litoral sul de São Paulo. A polícia entrou em uma comunidade para tentar localizar o suspeito de atirar no soldado. O corpo do agente é velado na tarde de hoje (3), em São Paulo.