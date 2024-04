Veja o que acontece na ilha do Marajó, denunciada por exploração sexual infantil O Balanço Geral conversou com mães que tiveram filhas abusadas quando eram crianças

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As denúncias de exploração sexual infantil na ilha do Marajó, no Pará, estão provocando uma comoção no país. Imagens dessa exploração voltaram a chamar a atenção. Famosos entraram nesse tema, e fazem alerta sobre os problemas nessa região da Foz do rio Amazonas. O jornalismo da RECORD sempre denunciou essa situação, com reportagens recentes, matérias antigas e um registro em fotos de denúncias feitas nos anos 80 e 90.