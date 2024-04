Vigilância Sanitária atende denúncias dos vizinhos de casa com montanhas de lixo em SP Um das moradoras acumulou diversos itens e chamou atenção de todos

No Tremembé, zona norte de São Paulo, vizinhos de um sobrado chamaram o Balanço Geral para denunciar o que acontecia por trás dos muros da casa. O que ninguém via quando passava por aquela rua é que o belo sobrado escondia montanhas de lixo que a própria dona despejava lá há três anos. Após a ida do Balanço Geral, a Vigilância Sanitária ouviu o pedido de socorro dos moradores daquela rua. Veja na reportagem!