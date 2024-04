Balanço Geral |Do R7

Vigilante fica com queimaduras de terceiro grau após ser atacado por homem em situação de rua Agressor jogou álcool na vítima e ateou fogo no trabalhador

Alto contraste

A+

A-

José dos Santos é agredido por homem em situação de rua, na zona leste de São Paulo José dos Santos é agredido por homem em situação de rua, na zona leste de São Paulo (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe mais informações sobre um homem em situação de rua que ateou fogo no vigilante de um comércio, José dos Santos, de 60 anos.

O homem estava sentado na frente do estabelecimento localizado na zona leste de São Paulo, quando foi atacado.

Pouco depois das 4:10 da manhã da última quinta-feira (11), o agressor encharcou a vítima com álcool, e após uma discussão entre os dois, o rapaz ateou fogo no vigilante, que precisou ficar nu para se livrar do fogo.

José pegou sua bicicleta e saiu em busca de socorro. O rapaz teve queimaduras de terceiro grau e foi até um hospital no bairro Guaianases, em São Paulo, para ser atendido.

Continua após a publicidade

O homem que estava a serviço no momento em que foi atacado, disse para a família que não conhecia o agressor.

Segundo a família, José contou que tentou argumentar com o rapaz, mas de acordo com ele, o homem em situação de rua estava bastante alterado.

Continua após a publicidade

Priscila Stefano da Rocha, esposa de José, contou com mais detalhes o motivo pelo qual o agressor ateou fogo em José. "Ele chegou falando que o José fez alguma coisa para ele no passado, há quatro anos", disse a mulher.

A vítima desmente a versão do agressor e contou que nunca fez nada para o homem.

Continua após a publicidade

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

VEJA TAMBÉM: Caso Pesseghini: testemunha faz novas revelações sobre garoto suspeito de matar a família

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Domingo Espetacular apurou novas informações sobre o caso da família Pesseghini, assassinada pelo garoto Marcelo Eduardo, que se suicidou logo após o crime, na zona norte de São Paulo. Segundo as investigações, em 2013, o menino tirou a vida do próprio pai, da mãe, da avó e da tia-avó; relembre