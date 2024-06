Viúva de treinador de futebol morto a tiros desabafa: ‘Tenho uma filha para criar’

Alto contraste

RESUMINDO A NOTÍCIA Treinador de futebol é morto a tiros por ex-cunhado em Monte Mor (SP);

A vítima não aceitava a forma que a irmã era tratada por Márcio;

Márcio chegou atirando, sem dar chances de Daniel se defender;

O criminoso se entregou e foi preso.

Treinador de futebol é morto a tiros por ex-cunhado em São Paulo (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe, com exclusividade, o caso do treinador de um time de futebol assassinado na frente da irmã e da esposa em Monte Mor (SP). Daniel levava a irmã até a casa do ex-cunhado, Márcio, para buscar os cachorros dela após a separação, quando foi recebido a tiros.

O autor do crime fugiu do local, mas depois se entregou à polícia.

Maria, irmã de Daniel, já tinha um processo de divórcio com Márcio. No dia do crime, ela pediu que o irmão a acompanhasse para buscar os cachorros do casal, que ficavam na casa de Márcio. Ao chegar lá, e pegar os cães, o autor do crime saiu em direção ao ex-cunhado e efetuou os disparos.

A vítima tentou correr, levou um tiro na lombar e não resistiu aos ferimentos.

Segundo Josiane Brito, viúva da vítima, Márcio já havia ameaçado Daniel em outras ocasiões. A vítima não aceitava a forma como que Marcio travava a irmã.

“A primeira vez que ele ameaçou [a vítima] foi em casa, ele não se contentou, entrou na cozinha para pegar uma faca na nossa casa para dar no Daniel”.

Márcio, que além de ser ex-cunhado da vítima, era pré-candidato a vereador na cidade de Monte Mor, fugiu do local do crime, mas se entregou e confessou a polícia depois que um mandado de prisão foi determinado.

“E eu quase que fui também, mas graças a Deus, Deus me livrou porque eu tenho uma filha de quatro anos para criar”, desabafa Josiane.

O homem foi preso, mas as investigações continuam em andamento.

Assista ao vídeo:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.