Voluntários enfrentam desafio para resgatar jacaré Alfredo em Lagoa Santa

RESUMO DA NOTÍCIA Voluntários em Lagoa Santa tentam resgatar Alfredo, um jacaré ferido por arpões.

Alfredo é uma figura querida pela comunidade, inspirando nomeações de comércios e eventos locais.

A operação de resgate, que já dura três dias, conta com veterinários e estudantes especializados.

A polícia investiga o ataque ao jacaré, enquanto a comunidade aguarda ansiosamente notícias do resgate.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, voluntários estão empenhados no resgate de Alfredo, um jacaré de papo amarelo ferido por arpões. Alfredo é famoso na cidade e considerado um patrimônio local, inspirando nomes de comércios e eventos.

O resgate já dura três dias e conta com veterinários especializados em animais silvestres e estudantes de veterinária. A operação busca tratar os ferimentos do jacaré, que precisa ser capturado para a remoção dos arpões. “Mexe com qualquer pessoa na cidade, mas não mexe com o Alfredo”, destaca Mirela, uma moradora local.

A Polícia Civil investiga o ataque ao jacaré como um crime. Enquanto isso, a comunidade acompanha ansiosamente as tentativas de resgate na orla da lagoa. “Todo mundo está querendo saber”, comenta um motorista que passa frequentemente pelo local.

Caso necessário, Alfredo poderá ser transferido para Belo Horizonte para receber tratamento médico adequado. A esperança é que o esforço conjunto resulte em um desfecho positivo para o querido mascote da cidade.

