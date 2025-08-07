Voluntários enfrentam desafio para resgatar jacaré Alfredo em Lagoa Santa
Alfredo é querido pelos moradores e está ferido por arpões; resgate mobiliza a cidade
Em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, voluntários estão empenhados no resgate de Alfredo, um jacaré de papo amarelo ferido por arpões. Alfredo é famoso na cidade e considerado um patrimônio local, inspirando nomes de comércios e eventos.
O resgate já dura três dias e conta com veterinários especializados em animais silvestres e estudantes de veterinária. A operação busca tratar os ferimentos do jacaré, que precisa ser capturado para a remoção dos arpões. “Mexe com qualquer pessoa na cidade, mas não mexe com o Alfredo”, destaca Mirela, uma moradora local.
A Polícia Civil investiga o ataque ao jacaré como um crime. Enquanto isso, a comunidade acompanha ansiosamente as tentativas de resgate na orla da lagoa. “Todo mundo está querendo saber”, comenta um motorista que passa frequentemente pelo local.
Caso necessário, Alfredo poderá ser transferido para Belo Horizonte para receber tratamento médico adequado. A esperança é que o esforço conjunto resulte em um desfecho positivo para o querido mascote da cidade.
