Vovô ladrão usa simpatia para furtar celulares em São Paulo Idoso aplica golpes semelhantes em várias lojas da região Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 13h42 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Idoso conhecido como "vovô ladrão" finge escolher presentes e rouba celulares em lojas de São Paulo.

Ele apresenta-se de forma simpática e bem-vestida para enganar funcionários.

Utiliza táticas de distração, cobrindo aparelhos para furtá-los quando os vendedores estão desatentos.

Após divulgação das imagens, outras vítimas relataram casos semelhantes, e autoridades buscam o suspeito.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um idoso, conhecido como “vovô ladrão”, tem aplicado golpes em diversas lojas de São Paulo ao fingir escolher presentes enquanto rouba celulares. Ele já foi flagrado várias vezes agindo de forma semelhante, causando preocupação entre lojistas e clientes.

O homem se apresenta de maneira simpática e bem vestida, abordando funcionários com pedidos de ajuda para escolher presentes para sua esposa. Em Osasco, ele foi capturado por câmeras de segurança furtando o celular da proprietária de uma loja. Utilizando-se de táticas de distração, ele cobre os aparelhos com roupas e aproveita momentos de descuido dos vendedores para realizar o furto.

Após a divulgação das imagens nas redes sociais, outras vítimas relataram experiências similares em regiões como Vila Formosa, Diadema e Santo André. As autoridades estão à procura do suspeito, enquanto comerciantes são aconselhados a redobrar a atenção com clientes aparentemente inofensivos.

Quem é o ‘vovô ladrão’ e como ele age?

O ‘vovô ladrão’ é um idoso que tem aplicado golpes em lojas de São Paulo, fingindo escolher presentes enquanto rouba celulares, usando táticas de distração.

‌



Onde o idoso foi flagrado realizando os furtos?

O idoso foi capturado por câmeras de segurança em Osasco furtando o celular da proprietária de uma loja, além de ser relacionado a furtos em outras localidades como Vila Formosa, Diadema e Santo André.

Quais são as orientações dadas às lojas diante desse caso?

As autoridades aconselham os comerciantes a redobrar a atenção com clientes que aparentam ser inofensivos, devido ao modus operandi do ‘vovô ladrão’.

‌



Como as imagens do idoso impactaram as investigações?

Após a divulgação das imagens nas redes sociais, outras vítimas começaram a relatar experiências semelhantes, o que ajudou as autoridades na busca pelo suspeito.

Veja também

‌



Não há registro de vítimas até o momento

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Incêndio atinge fábrica de fraldas em Goiás e mobiliza bombeiros para conter avanço do fogo Criminosos rendem grupo de mulheres a caminho do ponto de ônibus em São Paulo Polícia encontra garrafa de vinho dentro de Porsche que causou acidente em São Paulo Vítima toma arma de assaltante e mata criminoso no Campo Belo, zona sul de São Paulo Veja o momento em que homem é baleado durante tentativa de latrocínio em Osasco (SP) Vítima de ataque em estúdio de tatuagem afirma que recebia ameaças de morte Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (12) Policiais do Gate fazem entrada forçada para resgatar mulher mantida refém em São Paulo Bebê é encontrado abandonado em rodovia e polícia descobre quatro familiares mortos em casa, nos EUA Mulheres pagam caro por atenção e carinho de homens em baladas no Japão Esposas de amigos desaparecidos após cobrança de dívida no Paraná fazem revelações Criminosos invadem garagem de ônibus e furtam peças dos veículos no interior de São Paulo Atirador invade estúdio de tatuagem, mata cliente e foge na Grande SP Jovem é encontrado morto com a cabeça presa na grade da janela da ex-namorada no interior de SP Dentro da Notícia: Carro é levado por bandidos em menos de um minuto em São Paulo Chaveiro desaparecido foi visto entrando em carro de aplicativo na zona norte de São Paulo Operação que mira quadrilha especializada em clonar controles de garagem prende 17 suspeitos Homem faz mulher refém após não aceitar fim do relacionamento na zona sul de São Paulo Sidney Oliveira é preso na Grande SP em operação contra esquema de fraudes tributárias Polícia Civil realiza operação contra grupo que invadia condomínios de luxo em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!