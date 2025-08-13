Vovô ladrão usa simpatia para furtar celulares em São Paulo
Idoso aplica golpes semelhantes em várias lojas da região
Um idoso, conhecido como “vovô ladrão”, tem aplicado golpes em diversas lojas de São Paulo ao fingir escolher presentes enquanto rouba celulares. Ele já foi flagrado várias vezes agindo de forma semelhante, causando preocupação entre lojistas e clientes.
O homem se apresenta de maneira simpática e bem vestida, abordando funcionários com pedidos de ajuda para escolher presentes para sua esposa. Em Osasco, ele foi capturado por câmeras de segurança furtando o celular da proprietária de uma loja. Utilizando-se de táticas de distração, ele cobre os aparelhos com roupas e aproveita momentos de descuido dos vendedores para realizar o furto.
Após a divulgação das imagens nas redes sociais, outras vítimas relataram experiências similares em regiões como Vila Formosa, Diadema e Santo André. As autoridades estão à procura do suspeito, enquanto comerciantes são aconselhados a redobrar a atenção com clientes aparentemente inofensivos.
Quem é o ‘vovô ladrão’ e como ele age?
O ‘vovô ladrão’ é um idoso que tem aplicado golpes em lojas de São Paulo, fingindo escolher presentes enquanto rouba celulares, usando táticas de distração.
Onde o idoso foi flagrado realizando os furtos?
O idoso foi capturado por câmeras de segurança em Osasco furtando o celular da proprietária de uma loja, além de ser relacionado a furtos em outras localidades como Vila Formosa, Diadema e Santo André.
Quais são as orientações dadas às lojas diante desse caso?
As autoridades aconselham os comerciantes a redobrar a atenção com clientes que aparentam ser inofensivos, devido ao modus operandi do ‘vovô ladrão’.
Como as imagens do idoso impactaram as investigações?
Após a divulgação das imagens nas redes sociais, outras vítimas começaram a relatar experiências semelhantes, o que ajudou as autoridades na busca pelo suspeito.
