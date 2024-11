Voz da experiência! Fãs se impressionam com a sabedoria de Renato Lombardi Companheiro de Reinaldo Gottino no Balanço Geral compartilhou um pensamento profundo com o público; confira Balanço Geral|Do R7 15/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 02h00 ) twitter

Fãs se admiram com reflexão de Lombardi e elogiam a sabedoria do jornalista Reprodução/Instagram

Nada melhor do que a voz da experiência para começar o dia. Renato Lombardi, companheiro de Reinaldo Gottino no Balanço Geral, compartilhou um pouco da sua sabedoria e experiência com o público: “Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso é criatividade”.

Em uma rede social, o perfil oficial do programa compartilhou o pensamento do Lombi, e os fãs ficaram admirados com mensagem do jornalista. “Sempre sábio”, disse um seguidor sobre a reflexão de Lombardi. “Palavras sábias”, disse outro.

Confira a postagem:

O Balanço Geral, apresentado por Reinaldo Gottino, vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h50.