Xerife do Consumidor acompanha blitz do Procon Ele foi conferir se os comerciantes estão atendendo os clientes com respeito e dentro da lei

Hoje (15) é Dia do Consumidor, data comemorada no mundo inteiro. Mas, nem todos conhecem os seus direitos. Por isso, o "Xerife do Consumidor" foi às ruas acompanhar uma blitz do Procon e conferir se os comerciantes estão atendendo os clientes com respeito e dentro da lei.