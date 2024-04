Xerife do Consumidor: clientes reclamam de atendimento de convênio médico Menina de 12 anos não consegue tratamento adequado contra escoliose

O Xerife do Consumidor está de volta ao Balanço Geral e mostra o caso de clientes revoltados com o atendimento de uma empresa de convênio médico. Maria Eduarda é uma menina de 12 anos que foi diagnosticada com escoliose, sente muitas dores e não consegue receber o tratamento adequado.