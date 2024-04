Xerife do Consumidor : Homem compra caminhão e não recebe automóvel

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O sonho de ter o próprio negócio levou David Alves a tomar uma decisão difícil. Ele pediu demissão do emprego e, com o dinheiro da rescisão, deu entrada de R$ 10 mil para comprar um caminhão que ia parcelar. O negócio foi fechado em outubro do ano passado, mas até agora, David não colocou as mãos no "tão sonhado" caminhão. Sem emprego, sem dinheiro e com boletos para pagar, ele pediu socorro para o Xerife do Consumidor.