Xerife do Consumidor: Mecânico manda consertar carro sem aprovar orçamento e cliente não consegue pagar O valor do conserto é de R$ 17 mil

Um senhor aposentado, de 61 anos, enviou o carro do filho, que estava com um problema no câmbio, para uma oficina. Enquanto aguardava o orçamento, o dono da mecânica terceirizou o serviço e mandou executar o conserto, que ficou no valor de R$ 17 mil. Sem ter como pagar e sem ter autorizado, há sete meses o aposentado não consegue retirar o carro da mecânica. Ele, então, decidiu pedir ajuda ao Xerife do Consumidor.