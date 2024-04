Botafogo-SP e Corinthians preparam homenagens a Sócrates em duelo desta quarta (14)

Alto contraste

Botafogo e Corinthians fazem homenagem para Sócrates, no confronto entre as equipes, nesta quarta-feira (14) Botafogo e Corinthians fazem homenagem para Sócrates, no confronto entre as equipes, nesta quarta-feira (14) (Reprodução/Instagram)

A RECORD transmite a partida entre Botafogo-SP e Corinthians nesta quarta (14), a partir das 21h30. O confronto será marcado por uma homenagem das equipes para Sócrates, que faleceu em 2011, e atuou com a camisa dos dois clubes.

Na próxima terça-feira (19), Sócrates completaria 70 anos e, por este motivo, Botafogo e Corinthians preparam uma série de ações para a partida entre os clubes.

O Tricolor de Ribeirão Preto lançou uma camisa em tributo ao jogador, que remete a década de 70 — período no qual o atleta vestia as cores do time interiorano —, que será usada até o fim da temporada como terceiro uniforme.

Além disso, a rua Edgar Rodrigues, localizada no boulevard da Arena Nicnet, estádio do Botafogo, passará a ser chamada de Esplanada Doutor Sócrates.

No jogo, Botafogo e Corinthians usarão em suas camisas oficiais um patch especial para a partida. O detalhe é uma imagem de Sócrates vestindo metades das camisas do Tricolor e do Alvinegro e a hashtag #eternodoutor70. E antes de iniciar o jogo, um bandeirão, com a mesma imagem estampada nas camisetas, será estendido no círculo central do gramado do estádio.

Acompanhe todas as homenagens e o jogo entre Botafogo-SP e Corinthians na tela da RECORD, a partir das 21h30, nesta quarta-feira (14).