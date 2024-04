Bruno Ahmed encara novo desafio em A Rainha da Pérsia: "Feliz"

Record TV |Gabriel Alberto, do site oficial

Bruno Ahmed emenda papéis na emissora Bruno Ahmed emenda papéis na emissora (Divulgação/João Machado)

Bruno Ahmed é um rosto mais do que conhecido pelo público que acompanha a RECORD. Da estreia em Rebelde (2011) a Reis (2022), o ator emendou trabalhos e conquistou fãs com seus diferentes personagens. Agora, ele retorna à emissora para viver Enoch, na nova superprodução A Rainha da Pérsia.

“Para mim [um novo trabalho], é sempre um recomeço. Além de conhecer pessoas, descubro coisas novas. Tento trazer a bagagem de outros projetos, daquilo que aprendi, mas estou sempre aberto para trocar com outros atores e atrizes”, contou o ator ao site oficial.

Bruno reforçou a importância da preparação antes de começar a gravar: “Gosto de chegar como um papel em branco, para construir e desenhar nele, além de trazer ferramentas para compor e ajudar a contar melhor essa história”.

Na superprodução, que estreia neste ano na RECORD, o ator será filho de Varda (Adriana Prado) e Seraías (Claudio Cinti).

“Ele tem muita fé e amor, vai passar uma mensagem muito bonita para o público”, revelou Bruno, aproveitando para relembrar do sucesso em Reis, como filisteu Alemér.

Em A Rainha da Pérsia, ator dará vida a Enoch Em A Rainha da Pérsia, ator dará vida a Enoch (Divulgação/João Machado)

“São personagens totalmente diferentes. Os dois são autoconfiantes, mas o Enoch é mais simples, demonstra amor pela família, é da natureza dele. Já o Alemér queria curtir festas e ter várias mulheres”.

Prestes a começar a gravar, Bruno se prepara com rodadas de estudo do texto e workshops.

“Está muito bacana, a gente não fica só no texto, estamos criando uma conexão como família. Às vezes, a gente se olha e percebe que está superconectado, só com o olhar. É um momento de aprendizado e estou feliz com o que estamos construindo”, garantiu.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia em 2024, na tela da RECORD.