Cabrini mostra a luta de Vini Jr. contra o racismo na Europa no Câmera Record desta quinta (14)

Roberto Cabrini vai até a Espanha para compreender os casos de racismo no esporte

O Câmera Record desta quinta-feira (14), vai mostrar a luta do jogador Vini Jr. contra o racismo na Europa. Alvo constante de ofensas ao longo de sua carreira, o atleta do Real Madrid foi novamente vítima de insultos em uma partida de futebol.

Roberto Cabrini vai até a Espanha para compreender os tentáculos do racismo no esporte. O jornalista conversou com torcedores, e também foi recebido pelo brasileiro Marcos Sena, ex-jogador da seleção espanhola, que faz importantes revelações sobre o racismo no futebol do país.

O Câmera Record, com Roberto Cabrini, vai ao ar nesta quinta-feira (14), às 22h45, na tela da RECORD.