Câmera Record |Do R7

Cabrini mostra o submundo da prostituição na Tailândia no Câmera Record deste domingo (17) Um documentário especial revela o drama de mulheres e crianças vítimas de predadores estrangeiros

Alto contraste

A+

A-

Pedófilos debocham da justiça ao passear livremente pelas ruas de mãos dadas com as vítimas Pedófilos debocham da justiça ao passear livremente pelas ruas de mãos dadas com as vítimas (Divulgação/RECORD)

O Câmera Record deste domingo (17) vai mostrar uma viagem rumo ao submundo da prostituição na Tailândia. Uma prática proibida e dominada pela máfia chinesa, onde o turismo sexual impera em uma região tomada pela corrupção e pelo silêncio das autoridades.

Um documentário especial revela o drama de mulheres que não conseguem escapar dos predadores estrangeiros. E mais grave: as crianças também são expostas a tudo isso. Pedófilos debocham da justiça ao passear livremente pelas ruas, de mãos dadas com as vítimas.

O Câmera Record, com Roberto Cabrini, vai ao ar logo após o Domingo Espetacular, às 23h, na tela da RECORD.