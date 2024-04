Câmera Record aborda a morte misteriosa de Amy Winehouse no Autópsia dos Famosos No programa deste domingo (28), Roberto Cabrini investiga o caso da cantora, que faleceu em 2011, e estaria hoje com 40 anos

Câmera Record|Do R7 26/01/2024 - 19h52 (Atualizado em 01/04/2024 - 06h21 )

