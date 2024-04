Câmera Record mostra a nação enigmática conhecida como território do medo neste domingo (24) Mali é o terceiro maior produtor de ouro do continente, mas também um dos países mais pobres do mundo

O Câmera Record deste domingo (24) com Roberto Cabrini desembarca no enigmático território do medo: Mali. Uma nação de extremos: o terceiro maior produtor de ouro de toda a África é também um dos países mais pobres do mundo.

O Mali convive com uma sequência interminável de conflitos, golpes de estado e terrorismo. Além disso, o país ainda vem sendo castigado nas últimas décadas por terríveis secas. Logo após o Domingo Espetacular, o público vai acompanhar as particularidades dessa nação africana.

O Câmera Record, apresentado por Roberto Cabrini, vai ao ar aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.