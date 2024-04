Câmera Record retrata uma das estradas mais perigosas do mundo neste domingo (4) Roberto Cabrini mostra a rota que liga a Cidade do México ao famoso balneário de Acapulco

Roberto Cabrini mostra a estrada 95-D, que fica no México, conhecida como a "Rodovia da Morte" Roberto Cabrini mostra a estrada 95-D, que fica no México, conhecida como a "Rodovia da Morte" (Divulgação/RECORD)

Comandado por Roberto Cabrini, o Câmera Record deste domingo (4) apresenta o retrato de uma das estradas mais perigosas do mundo: a 95-D, conhecida como a "Rodovia da Morte".

Na rota que liga a Cidade do México ao famoso balneário de Acapulco, os acidentes, mais do que corriqueiros, são fatais. Tudo por causa de uma combinação mortal: violência e imprudência. Motoristas se arriscam a 300 quilômetros por hora. Muitos nunca fizeram curso antes de tirar a habilitação.

Além disso, boa parte da rodovia se encontra no fogo cruzado dos cartéis de drogas. Para piorar, as péssimas condições do asfalto favorecem o surgimento de imensas crateras. Só em 2022, 335 pessoas perderam a vida na chamada "Autopista do Sol".

