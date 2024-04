Documentário "Missão Israel – Por Trás das Câmeras" com Roberto Cabrini estreia no Câmera Record deste domingo (25) Programa chega à RECORD após estrear no PlayPlus e traz o relato do jornalista sobre os bastidores dessa cobertura histórica

Alto contraste

A+

A-

"A cobertura de uma guerra significa você chegar ao seu limite", afirma Cabrini "A cobertura de uma guerra significa você chegar ao seu limite", afirma Cabrini (Divulgação/RECORD )

No começo de outubro de 2023, dias após o ataque terrorista do Hamas contra Israel, Roberto Cabrini embarcou em mais uma missão, rumo ao Oriente Médio. O jornalista passou cerca de 40 dias na linha de frente do sangrento conflito e, agora, fala com detalhes sobre os bastidores dessa cobertura histórica no documentário Missão Israel - Por trás das Câmeras, que estreou esta semana no PlayPlus e, agora, chega à televisão, no Câmera Record, que vai ao ar neste domingo (25) às 23h.

Na produção, com imagens e reportagens inéditas, o jornalista relembra os momentos de tensão vividos durante os registros de mais uma guerra, além das dificuldades enfrentadas em cada gravação. "Cobertura de guerra significa noites maldormidas e refeições malfeitas. Você nunca tem garantia total de nada. A cobertura de uma guerra significa você chegar ao seu limite".

Cabrini também conta as dificuldades enfrentadas, já no começo da viagem, para desembarcar em Israel. "Uma vez que a gente conseguiu entrar, nossa prioridade era chegar até o Kibutz que foi atacado. Era muito difícil. Você precisava mostrar toda sua experiência e assumir riscos. Foi o que nós fizemos, eu e o nosso cinegrafista, o Daniel Vicente".

Imagens inéditas mostram Cabrini em áreas muito próximas ao epicentro do conflito. Além disso, por diversas vezes, o jornalista precisou correr ao ouvir a sirene, que tocava anunciando novos ataques em Israel. "Levei um tombo muito grande, me machuquei todo, saía sangue do meu braço. Mas a gente não podia parar, tinha que continuar, porque o meu ferimento era irrelevante diante da necessidade de continuar fazendo aquela cobertura", desabafa, emocionado.

Continua após a publicidade

Missão Israel exibe, ainda, a decisão do jornalista em mostrar o outro lado da guerra no território palestino. "O grande desafio nosso nessa guerra foi fazer uma cobertura imparcial", explica Cabrini, que viveu momentos ainda mais tensos ao fazer deslocamentos noturnos por áreas conhecidas pela incidência de ataques terroristas.

O documentário traz cenas inéditas do caos e desespero em Gaza, além de imagens desconcertantes de órfãos da guerra. "Muitas reflexões acontecem depois de um dia em que você é obrigado a cobrir essas atrocidades", analisa o jornalista.

O Câmera Record com Roberto Cabrini vai ao ar neste domingo (25), às 23h.