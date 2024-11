Exclusivo: Roberto Cabrini traz as revelações de Maria Helena Paiva, a namorada de Vinicius Gritzbach A entrevista e os desdobramentos do crime que parou o maior aeroporto do país vão ao ar no Domingo Espetacular e no Câmera Record deste domingo (24) Câmera Record|Do R7 23/11/2024 - 14h44 (Atualizado em 23/11/2024 - 14h55 ) twitter

Roberto Cabrini entrevista Maria Helena Paiva, a namorada de Vinicius Gritzbach Divulgação/RECORD

No Câmera Record deste domingo (24), Roberto Cabrini traz as revelações de Maria Helena Paiva, a namorada de Vinicius Gritzbach. O empresário foi executado no aeroporto de Guarulhos após construir inimigos no crime organizado. Ele foi apontado como um homem que sabia demais, Vinicius foi morto oito dias após ter delatado agentes policiais e de ter assumido que lavava dinheiro para o PCC.

A influenciadora e nutricionista de 29 anos, esteve com o namorado até seus últimos minutos de vida e suas reações passaram a ser alvos de questionamentos. O que ela tem a revelar?

“Um verdadeiro filme de terror. A todo instante isso me vem à cabeça. Aquele tiroteio, eu não pude fazer nada para ajudar ele.”

Suas declarações são parte da complexa investigação que completa neste domingo 17 dias.

A entrevista e os desdobramentos do crime que parou o maior aeroporto do país vão ao ar amanhã (24) no Domingo Espetacular e no Câmera Record.