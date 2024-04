Roberto Cabrini investiga morte de empresário em pousada de luxo no Câmera Record desta quinta (29)

Alto contraste

Câmera Record traz detalhes sobre a morte do empresário Leandro Troesch nesta quinta (29)

No Câmera Record desta quinta-feira (29), Roberto Cabrini investiga uma trama misteriosa e complexa que termina com a morte do empresário Leandro Troesch. Ele e a esposa, Shirley Figueredo, eram donos de uma pousada de luxo, no interior da Bahia, frequentada por artistas e famosos.

Pouco depois do caso, Roberto Cabrini localizou Maqueila Santos Bastos, amiga íntima de Shirley, demitida da pousada dez dias antes da morte de Leandro. Shirley e Maqueila fazem revelações explosivas sobre esta história e sobre o que realmente teria acontecido na noite de 25 de fevereiro de 2022.

O Câmera Record, com Roberto Cabrini, vai ao ar nesta quinta-feira (29), às 22h45, na tela da RECORD.