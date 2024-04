Após entrevista com Roberto Cabrini, cúmplice de Maryanna Rimes Munhoz se entrega à polícia Em seu último depoimento, ele fez revelações bombásticas sobre o caso

Pouco tempo depois de ser entrevistado por Roberto Cabrini para o Câmera Record, Ronaldo Gomes, cúmplice de Maryanna Rimes Munhoz no assassinato do bancário Marcelo do Lago Limeira, se entregou à polícia. Em seu último depoimento, ele fez revelações bombásticas sobre o caso.