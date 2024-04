Conheça a trajetória de Heath Ledger, da aclamação no cinema à morte precoce O ator australiano mostrou ao mundo um talento inesquecível, que teve o auge na interpretação do vilão Coringa

O Câmera Record deste domingo (21) exibiu o documentário Os Últimos Dias de Heath Ledger. O ator australiano mostrou ao mundo um talento inesquecível, que teve o auge na interpretação do vilão Coringa. Aos 28 anos, a morte do astro deixou o mundo em choque. Por trás da carreira de sucesso, havia uma série de problemas. Acompanhe no vídeo.