Gatinha da Cracolândia desabafa: "Me arrependo, e não é porque estou presa" Lorraine disse, primeiro, que não traficava drogas; depois, em outra entrevista, voltou atrás

Lorraine Cutier Bauer, a Gatinha da Cracolândia, falou com Roberto Cabrini sobre seu arrependimento em ter se envolvido com drogas. Ela diz se arrepender do que fez, e relembrou o dia em que foi detida. Apesar disso, ela negou ter sido traficante de drogas. Segundo Lorraine, ela era apenas usuária. Depois, em outra entrevista, ela voltou atrás e admitiu que vendia drogas.