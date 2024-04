Heath Ledger morreu pelo uso de uma combinação de analgésicos, diz médico forense O Câmera Record narra os últimos dias de Heath Ledger, o famoso Coringa, do Batman

O que seria capaz de tirar de cena um astro no auge da carreira? O Câmera Record narra os últimos dias de Heath Ledger, o famoso Coringa, do Batman. Dez dias depois da morte, um médico forense anuncia a causa. A explicação da morte está no uso de dois analgésicos vendidos ilegalmente para o ator.