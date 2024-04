Jorge Moura, fotógrafo acusado em caso de pornografia infantil, foge ao ver Roberto Cabrini

Alto contraste

No centro de Camboriú, Santa Catarina, Roberto Cabrini traçou a rotina do fotógrafo Jorge Moura para encontrá-lo, buscando ouvir sua versão do caso em que é acusado de produzir e vender pornografia infantil, além de assediar as vítimas dos ensaios. Porém, ao ser abordado por Cabrini, Jorge imediatamente se virou e fugiu correndo. Algum tempo depois, Cabrini recebeu um áudio de Jorge dizendo que não pode falar sobre o caso.