Luva de Pedreiro desabafa sobre 'altos e baixos' após a fama e condena Allan Jesus, seu ex-empresário

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante sua conversa com Roberto Cabrini, Luva de Pedreiro falou com muita sinceridade sobre a vida após a fama. Para ele, a jornada teve altos e baixos, e o influenciador nem sempre esteve feliz com a pressão que a fama lhe trouxe. Para Luva, o dinheiro não vale nada se interferir na sua felicidade. Nesse assunto, ele envolve o nome de Allan Jesus, seu ex-empresário.