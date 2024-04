Matteo Petriccione chora ao ver foto do irmão que matou a tiros: 'Devo perdão a ele' Viúva da vítima também falou sobre o caso e disse duras palavras sobre Matteo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Enquanto via uma foto do irmão, que matou a tiros, e ouvia o depoimento da viúva dele, Matteo Petriccione Júnior foi às lágrimas. Mesmo condenado pela morte do irmão, Matteo disse que o ama, pediu perdão a ele, e disse que deseja 'que se encontrem um dia'.