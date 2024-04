Alto contraste

O terror vivido no dia 7 de outubro. O festival que celebra a vida se transforma no símbolo no ataque mais violento na história de Israel. Roberto Cabrini mostra os emocionantes relatos de quem estava no festival de música. Neste domingo (14), logo após o Domingo Espetacular.