Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Enquanto mostrava a realidade da Cracolândia e ouvia as histórias dos moradores, Roberto Cabrini falou com um rapaz que, além de falar sobre o local que habita, também fez um desabafo: cobrou o governo, denunciou um descaso com a população e afirmou que a educação seria o caminho para a solução do problema da Cracolândia.