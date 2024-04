Onildo Córdova nega ter discutido com Fabrizzio Machado dias antes do assassinato do homem "Nunca tive discussão com ele. Nunca falei com ele. Quem disse isso, mentiu", alega o empresário

Câmera Record| 11/03/2024 - 01h53 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h27 ) twitter

