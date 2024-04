Roberto Cabrini conversa com Matteo Petriccione Júnior, condenado por matar o irmão a tiros Empresário relembra todos os eventos da trágica noite

No Câmera Record desta quinta (28), Roberto Cabrini fica frente a frente com Matteo Petriccione Júnior, condenado por matar o irmão, Marcelo Petriccione, a tiros em 2017. O empresário relembra todos os eventos da trágica noite da briga e do assassinato, que ocorreram durante uma confraternização de fim de ano.