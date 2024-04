'Você matou o Leandro?': Cabrini confronta viúva de homem achado morto em pousada de luxo

Alto contraste

Um casal com passado no crime, um triângulo amoroso. Relações secretas e interesses obscuros. Roberto Cabrini mergulha em uma trama cheia de nuances: a morte do empresário Leandro Troesch, na pousada 'Paraíso Perdido', no sul da Bahia. Em uma penitenciária feminina, o jornalista entrevista Shirley Figueiredo, viúva de Leandro e apontada como suspeita do crime. Veja!