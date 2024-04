Camila Rodrigues retorna à RECORD para interpretar Améstris em A Rainha da Pérsia

Alto contraste

Camila Rodrigues é Améstris em A Rainha da Pérsia Camila Rodrigues é Améstris em A Rainha da Pérsia (Divulgação/Seriella Productions)

Camila Rodrigues retorna à dramaturgia da RECORD como Améstris em A Rainha da Pérsia. Em entrevista ao site oficial, a atriz revelou as expectativas para o novo projeto após fazer uma pausa de dois anos na carreira para se dedicar à maternidade.

"É muito gostoso voltar com uma personagem tão maravilhosa. O trabalho traz uma vilania interessante, diferente do que estamos acostumados a fazer. Fui mãe em tempo integral por dois anos e estava sentindo falta do que mais amo fazer: atuar. Então, realmente estou feliz com esse novo trabalho. Ganhei um presente", contou.

Como todo recomeço, a atriz confessou ter sentido o famoso 'frio na barriga'. "Foi muito legal o dia em que cheguei na RECORD, conheço todo mundo e fui muito bem recepcionada. Na hora do 'gravando', pensei: 'Será que ainda sei fazer isso?', mas me senti muito à vontade. Foi realmente uma reconexão comigo mesma. Faço todos os meus trabalhos com muito prazer, amo esse ofício. Mas, depois desses dois anos, venho com uma vontade ainda maior de entregar o meu melhor".

Camila já iniciou a preparação para interpretar Améstris na trama. "Temos feito muitas leituras de texto. Como é uma obra de trinta episódios, conseguimos focar de uma forma mais aprofundada. Já tive aulas de flauta e tivemos alguns encontros com o historiador e o elenco. Cada workshop, estudo e conversa que temos com os nossos colegas e preparadores, nos dão mais bagagem e informações para construirmos os personagens. A cada dia, a Améstris me encanta mais, ela tem muitas camadas. É uma personagem especial e me traz várias possibilidades enquanto atriz".

As primeiras cenas da personagem serão gravadas no Marrocos, por isso, a atriz passará uma temporada em outro país. "Meu coração bate apertado por deixar um bebê aqui no Brasil por quase um mês, mas estou realmente trabalhando nisso. Fiquei dedicada por um ano intenso a meu filho e agora é o momento de fazer o meu trabalho e mergulhar bastante nesse novo projeto".

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E em abril, não perca a décima temporada da série Reis, A Decadência.

Elenco de A Rainha da Pérsia celebra primeiro encontro antes das gravações no Marrocos:

