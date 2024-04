Record TV |Do R7

Campeã de A Fazenda encanta fãs com declaração de amor para Lucas Souza Em clima de romance, Jaquelline Grohalski compartilhou sequência de fotos nas redes sociais

"Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção", escreveu Jaquelline "Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção", escreveu Jaquelline (Reprodução/Instagram)

Apaixonadíssimos e juntos desde A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza vivem trocando declarações de amor nas redes sociais. A influenciadora postou uma sequência de fotos ao lado do coach financeiro e encantou os fãs do casal.

"Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção", escreveu a campeã do reality show rural.

Nos comentários, Fernando Grohalski, irmão de Jaquelline, demonstrou apoio aos pombinhos e deixou diversos comentários na publicação: "O casal mais lindo do Brasil! Deuses". Geni Grohalski, mãe da campeã, também não ficou de fora: "Lindos e abençoados por Deus".

Sorte no jogo e no amor, Jaque e Lucas assumiram o romance dentro do programa rural e estão juntos há mais de 2 meses.

Confira a postagem:

