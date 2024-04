Diego Moraes se emociona ao reencontrar o tio no palco do Canta Comigo 6 O jurado e Antonio do Vale não se viam há 27 anos, mas puderam matar as saudades no reality

Reencontro também emocionou todo o painel de jurados do reality (Antonio Chahestian/RECORD)

Uma grata surpresa aconteceu para Diego Moraes no terceiro episódio do Canta Comigo 6! Acostumado a se emocionar com as histórias dos candidatos, dessa vez, o jurado caiu em lágrimas ao ver parte da sua própria vida no palco. Diego ficou chocado ao ver um senhor muito bem-vestido subir no palco do reality, era Antonio do Vale, mais conhecido como seu “Tio Tonho”.

Sem se verem há 27 anos, o jurado assistiu à apresentação emocionado! Segundo Diego, o tio foi uma de suas maiores inspirações para entrar na carreira musical: “Quase morri, nem consegui prestar atenção direito! Sou teu fã desde sempre, você é uma das maiores referências para mim”, e ainda brincou: “Quem não levantou, vai se ver comigo depois!”

A emoção não parou por aí, pois além de reencontrar o sobrinho, Antonio pôde marcar sua volta aos palcos após 32 anos fora dos palcos: “Os sonhos não envelhecem”, concluiu.

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

