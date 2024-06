Bastidores |Do R7

Selfie, coreografias e animação! Confira os bastidores da repescagem do Canta Comigo Os jurados publicaram momentos divertidos com os amigos nos intervalos das gravações

Os especialistas são super unidos no programa e nos bastidores! (Reprodução/Instagram)

Os jurados do Canta Comigo acabaram se tornando uma grande família! Nos bastidores do programa e até no dia a dia fora das gravações, eles aparecem juntos e se divertindo. Durante o episódio de repescagem, os especialistas aproveitaram para registrar esses momentos. Veja!

Ana Preta mostrou a descontração do painel, com fotos e um vídeo divertido. Nas cenas, ela aparece ao lado de Diego Moraes e Tali fazendo coreografias do É o Tchan.

Confira:

Já Patrícia Coelho, aproveitou os intervalos de gravação para um bate-papo com Mari Belém e uma selfie! As duas são amigas, e Mari participou do Duelo de Jurados no episódio. Será que Pat torceu muito?

Olha só:

Rodrigo Teaser publicou um carrossel de fotos com os amigos! Ele registrou a visita de Munhoz e Mariano no painel, tirou foto com Graça Cunha e Angélica Sansone: tudo isso com o figurino de Michael Jackson impecável.

Veja :

Paloma Marques, Ricardo Hora e Fernando Amorim protagonizaram momentos muito engraçados enquanto a cantora tentava tirar fotos para as redes sociais! Fernando filmou a cena de longe, mostrando como a amiga estava se preparando para aparecer no vídeo. Paloma estava escondidinha atrás dos púlpitos do Top 3!

Olha só:

Quem também registrou todos os detalhes da gravação foi Neila Abrahão! A jurada tirou foto com Ovelha, Markinhos Moura, mostrou as câmeras do reality e convocou os fãs para assistirem ao programa.

Quer ver?

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Falta pouco! Veja quem são os semifinalistas do Canta Comigo:

share As etapas classificatórias e a repescagem ficaram para trás! O time de semifinalistas do Canta Comigo 6 foi formado com 20 talentosos participantes. Agora, eles precisam conquistar os jurados novamente para garantir vaga na grande final. Relembre cada um deles!