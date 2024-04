Canta Comigo 6 promete muita emoção ao público da RECORD

Alto contraste

A+

A-





O reality musical da RECORD estreia neste domingo (14) (Divulgação/RECORD)

Talento, emoção e amor pela música são elementos que estão sempre garantidos no palco do Canta Comigo, reality show musical da RECORD, que irá estrear a sua sexta temporada em abril. A competição segue sendo comandada por Rodrigo Faro.

No programa, talentos de todo o Brasil precisam impressionar um grupo de 100 jurados, que ficam posicionados em um grande painel colorido avaliando e comentando as apresentações. Se qualquer um dos especialistas gostar do desempenho, poderá se levantar e cantar com o competidor. Quanto maior o número de avaliadores em pé, mais pontos são acumulados, pois cada pessoa é equivalente a um ponto ganho.

Os ritmos apresentados são bem variados e o ápice da atração acontece quando todos do júri se levantam e formam uma só voz. O vencedor leva para casa um prêmio de R$ 300 mil.

Continua após a publicidade

O Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras temporadas do programa foram apresentadas por Gugu Liberato em 2018 e 2019.

Então, não se esqueça: o Canta Comigo 6 estreia no dia 14 de abril, na RECORD.