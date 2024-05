Cantora Kátia, afilhada artística do rei Roberto Carlos, é a jurada convidada do Canta Comigo deste domingo (26) Em penúltima classificatória da temporada do reality musical, participantes vão cantar músicas de Elis Regina, Milton Nascimento e Nelson Gonçalves

Kátia, afilhada do rei Roberto Carlos é a jurada convidada do programa deste domingo (24) (Edu Moraes/RECORD)

A penúltima classificatória do Canta Comigo acontece neste domingo (26). Nessa reta final, a tensão começa a aumentar e restam poucas vagas. Encantar os jurados é fundamental para permanecer na disputa. A emoção não para! Os candidatos vão ter que preparar a voz, aquecer o coração e despertar a emoção se quiserem permanecer no jogo rumo ao sonho da grande final.

Os talentosos participantes vão apostar tudo em suas interpretações musicais, com os hits: Naquela Mesa (Nelson Gonçalves); The winner takes it all (ABBA); Travessia (Milton Nascimento); All Of Me (John Legend); Black is Beautiful (Elis Regina); Best Part (Daniel Caesar feat. H.E.R.); Vienna (Billy Joel); And I Am Telling You I’m Not Going (Jennifer Hudson) e Non, Je Ne Regrette Rien (Édith Piaf).

A jurada convidada do episódio é a cantora e compositora Kátia, afilhada artística do rei Roberto Carlos que estourou no cenário nacional da música em 1987, com o sucesso “Qualquer Jeito”. Com uma carreira premiada, a artista já conquistou discos de ouro, platina e diamante, além de troféus importantes como Globo de Ouro, Sharp, música do ano, cantora revelação e muitos outros. Considerada uma das vozes mais românticas do Brasil, ela vai integrar o painel de jurados e avaliar os candidatos no palco.

Ainda no episódio, o público poderá acompanhar mais um divertido e emocionante Duelo de Jurados! A cada episódio, dois jurados vão ser sorteados para duelar no palco e quem vai decidir quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

Canta Comigo 6 é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 18h.