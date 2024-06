André Marinho revela trunfo para vencer Duelo de Jurados: ‘Sou um cantor romântico e o tema me representou’ Ele enfrentou a grande amiga, Mari Belém, no palco do Canta Comigo, e conquistou a preferência do público durante votação no R7,com

Alto contraste

A+

A-

O cantor brilhou no embate e levou o troféu com 58% dos votos (Edu Moraes/RECORD)

A opinião dos especialistas no Canta Comigo é unânime, todos os colegas adoram André Marinho! E parece que o público pensa igual, em um Duelo de Jurados de gigantes com Mari Belém, ele conquistou o coração dos telespectadores e fechou a temporada de embates com chave de ouro. Em entrevista para o site oficial, André falou sobre a experiência e contou novidades da carreira.

“A sensação foi incrível. Viver esse momento, essa adrenalina no palco ao lado de uma grande amiga, tornou ainda mais especial. Me senti muito à vontade porque também sou um cantor romântico e o tema me representou (risos)”, revelou.

O jurado soltou a voz com músicas que deixam o “coração quentinho”. Ele fez um mix de Chuva de Prata, Conquista e As Quatro Estações. A apresentação garantiu 58% dos votos do público.

Apesar de experiente, André confessou que sentiu um friozinho na barriga na hora do show: “Deu para ver que encarar 100 jurados não é nada fácil! Literalmente um paredão julgador (risos), tem que controlar a ansiedade para não prejudicar a performance”.

Publicidade

Jurado nota 100

Do outro lado, como jurado, o cantor já conta com seis anos no elenco do reality musical. Ele tem cadeira cativa desde a primeira temporada, além de estar presente também na versão teen.

O jeito de “falar usando as mãos” e o sorrisão aberto tornam André um especialista querido pelos participantes, porém, ele ressalta suas preferências: “Cantar bem é muito importante, claro, mas fazer isso com emoção, é especial. Dá para ver quando o candidato está explicando cada parte da música. Isso aliado à presença de palco, eu levanto imediatamente!”

Publicidade

Carreira

Com o fim das gravações do programa, o cantor tira um tempo para curtir a família e segue com a carreira segue de vento em polpa: “Eu tenho feito vários lançamentos nas plataformas de músicas, do meu projeto solo de samba e pagode, pretendo seguir assim até o final do ano, para em 2025, gravar um áudio visual”, pontuou.

Ele continua fazendo shows: “Com o Br’Oz, o Baile da Prometida, comemorando 20 anos de história. Vem muitas coisas legais por aí”. Que tal seguir o jurado nas redes sociais e ficar por dentro das novidades?

Publicidade

Relembre o Duelo de Jurados:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Especial Dia dos Namorados! Confira a playlist romântica do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O amor está no ar do Canta Comigo 6! Em homenagem aos fãs apaixonados do reality musical, preparamos uma playlist especial apenas com músicas românticas que rolaram no programa. Aproveite a lista junto com seu amor, mas se estiver solteiro, inspire-se com a gente!