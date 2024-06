Aragon revela que Mari Belém o apresentou a Carla Cristina: ‘Madrinha do namoro’ Estreante como jurado do Canta Comigo, cantor divide o painel de especialistas com a companheira e conta todas as emoções por trás do júri

Aragon Nale conta que conheceu Carla Cristina por meio da amiga Mari Belém (Reprodução/Instagram)

Com a carreira marcada por gêneros como o samba e pagode, o cantor, tenista e produtor audiovisual, Aragon traz toda a sua bagagem ao painel de especialistas da sexta temporada do Canta Comigo. Em entrevista exclusiva ao site oficial, ele contou como é dividir a bancada com a namorada e também jurada do programa, a cantora Carla Cristina.

Aragon revela que já chegou preparado para o desafio, pois sempre ouvia Carla falar sobre o programa. “Quando a gente se conheceu, ela estava gravando a temporada do ano passado. Estar com ela e conhecer o desafio pelo olhar dela, me ajudou bastante, porque eu não fiquei perdido”, confidenciou.

No paredão de jurados, o clima de romance costuma falar mais alto: “Enquanto rola a gravação, quando não estamos sentados um do lado do outro, e alguém canta uma música que marcou a nossa vida, nos olhamos e cantamos juntos”.

O artista também expressou o sentimento de estar ao lado de tantos especialistas e fazer parte de um júri tão talentoso e marcado pela diversidade. “A energia é incrível. É uma experiência única. Nunca passei por algo parecido, até porque não existe nada semelhante ao Canta Comigo”, disse.

Ele também relatou que a emoção corre solta quando um candidato canta uma música que o faz lembrar dos seus pais, assim como acontece com Carla. “Quando tocava alguma canção da época deles, a gente se olhava, chorava, se emocionava. Era bom demais. Eu sabia que ela curtia pelo pai dela, uma referência musical na vida dela, e o meu pai também, que me ensinou muita coisa na música”, explicou.

Além das músicas que resgatam bons sentimentos, o cantor fez questão de comentar os estilos que mais chamam a sua atenção no reality musical da RECORD. “Quando toca algum pagode ou samba, obviamente me representa e mexe comigo. Mas uma coisa que chama bastante atenção é quando temos duplas sertanejas. Como são duas vozes, eles precisam casar muito bem, então eles acabam correndo riscos maiores, de um cantar super bem e o outro ficar um pouco mais nervoso e não alcançarem o resultado”, revelou.

Amizades com jurados

Mesmo já conhecendo alguns artistas do painel de especialistas, Aragon aproveitou a oportunidade para fazer novas amizades. “Fiz vários amigos, um deles foi o Juninho Vox, do Sampa Crew, que ficou do meu lado ali quase 100% do programa. Hugo Galandes foi um cara que conheci agora, super talentoso, que me surpreendeu, gente boa demais”, disse.

Ele ainda comentou que, por uma amizade com uma das juradas do reality, a Mariana Belém, conheceu sua namorada, Carla Cristina. “A Mari Belém é uma grande amiga, foi por causa dela que conheci a Carla. Ela se intitula madrinha [do namoro]”, contou.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.